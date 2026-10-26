Mbappé et les Clasicos, une première depuis 1951

Le Barça ne lui fait pas peur. On le savait, Kylian Mbappé aime bien Barcelone, ou du moins marquer contre eux. Les gardiens du Barça sont allés chercher quatorze fois le ballon de Mbappé dans leurs filets depuis que le Français gambade sur les terrains professionnels.

Si certains de ses buts avaient été marqués sous le maillot du PSG, il n’a pas arrêté de traumatiser la défense barcelonaise depuis son arrivée en Espagne. Les stats le prouvent.…

LP pour SOFOOT.com