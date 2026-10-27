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La Lazio prend la tête de la Serie A
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 20:58

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La Lazio prend la tête de la Serie A

La Lazio prend la tête de la Serie A

Sassuolo 2-6 Lazio

Buts : Thorstvedt (7 e ), Esposito (43 e ) pour les Neroverdi // Taylor (2 e ), Isaksen (13 e ), Mussolini (16 e ), Zaccagni (45 e +1) et Noslin (55 e et 65 e ) pour les Laziale

Expulsion : Thorstvedt (31 e )

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