Mbappé et Hakimi sont les prochains invités de Tchouaméni

Tic et tac au micro. Le compte X de l’émission The Bridge , animé par Aurélien Tchouaméni, a dévoilé la liste de ses invités pour le prochain épisode. Un champion du monde et un champion d’Afrique sont appelés à témoigner.

En plus de l’humoriste Malik Bentalha, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, renvoyé en procès pour viol et toujours présumé innocent, seront également présents. Les deux meilleurs potes désormais ex-coéquipiers au Paris Saint Germain apparaissent tout sourire l’un à côté de l’autre sur le teaser de la vidéo. La date de sortie sur YouTube n’a pas encore été communiquée.…

TC pour SOFOOT.com