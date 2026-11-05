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Les défaites records dans l’histoire de la Ligue des champions et dans celle du RC Lens
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 00:31

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Les défaites records dans l’histoire de la Ligue des champions et dans celle du RC Lens

Les défaites records dans l’histoire de la Ligue des champions et dans celle du RC Lens

Ambiance coupe des villes de foire. Une débâcle, une déroute, un cauchemar. Les Lensois ont vécu un peu de tout ça ce mercredi soir à Bollaert, subissant la pire défaite de leur histoire contre Côme (1-9). Depuis l’après-guerre, les Lensois n’avaient jamais perdu par plus de sept buts d’écart. C’était contre Guingamp, en Ligue 2, un soir de 2013. Face aux séduisants Italiens, Lens est devenu la première équipe à concéder neuf buts en Ligue des champions à domicile . Il faut remonter à 1971 pour voir l’Olympiakos Nicosie encaisser neuf buts chez lui. C’était face au Feyenoord en 1971 (0-9). Il s’agit évidemment de la pire défaite de l’histoire d’un club français en Coupe d’Europe, loin devant le 0-7 des Brestois contre le PSG, en 2025.

Une première dans le top 5 européen

Cette déroute est également à inscrire dans le temps long. Depuis Strasbourg, en octobre 1961 en Coupe des villes de foire (2-10 contre le MTK Budapest), aucune équipe française, ni aucune équipe des cinq meilleurs championnats européens, n’avait encaissé neuf buts en Coupe d’Europe . Avant-guerre, l’OM avait infligé un revers sur le même score à Lens. C’était en avril 1940. L’AS Monaco, défait 1-4 contre Leipzig en 2017, avait cependant encaissé quatre pions lors d’une première période européenne. Lens est resté bloqué à trois ce soir.…

UL pour SOFOOT.com

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