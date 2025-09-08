Mbappé appelle les instances du foot à réagir face au racisme

A deux doigts d’entonner « El pueblo unido jamás será vencido » sur M6, le Kyk’s.

Kylian Mbappé a lui aussi effectué sa rentrée politique. Invité d’Anne-Sophie Lapix sur M6 , le capitaine de l’équipe de France est revenu sur les cris racistes proférés à l’encontre des joueurs du Real Madrid lors de matchs de Liga. « C’est quelque chose de vraiment affligeant, a-t-il gueulé. Tant qu’il y a des choses qui ne changent pas et que les instances ne vont pas prendre les mesures qu’il faut, je pense qu’il faut continuer d’en parler, nous, les joueurs influents. Parce que c’est quelque chose qui n’est pas normal. C’est quelque chose dont on ne devrait même pas parler en 2025. Je pensais qu’en 2025, on pourrait être dispensé de ce genre de choses. Mais ça existe toujours, et on va toujours garder l’énergie et la force nécessaire de combattre ce genre de comportements. » …

UL pour SOFOOT.com