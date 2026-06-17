Mbappé affole la presse mondiale

« Capitaine Kylian, tu n’es pas de notre galaxie. » Auteur d’un doublé face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a régalé bien au-delà des frontières françaises . Outre-Atlantique, The Athletic retient un match à deux vitesses, les Bleus prenant véritablement leur élan grâce à leur numéro 10. ESPN , lui, célèbre « son nouveau record en équipe de France » et salue « son magnifique but » .

Olise, la deuxième lame qui fait mal

Du côté de Madrid, la presse espagnole ne voit pas qu’une seule menace . AS parle d’une « France à deux bêtes » avec Olise, quand Marca résume l’association des deux hommes avec une formule imparable : « Olise propose, Mbappé dispose. » Le Mundo Deportivo , lui, estime que « Mbappé est un autre homme avec la France » .…

EM pour SOFOOT.com