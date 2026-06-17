Mbappé affole la presse mondiale
« Capitaine Kylian, tu n’es pas de notre galaxie. » Auteur d’un doublé face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a régalé bien au-delà des frontières françaises . Outre-Atlantique, The Athletic retient un match à deux vitesses, les Bleus prenant véritablement leur élan grâce à leur numéro 10. ESPN , lui, célèbre « son nouveau record en équipe de France » et salue « son magnifique but » .
Olise, la deuxième lame qui fait mal
Du côté de Madrid, la presse espagnole ne voit pas qu’une seule menace . AS parle d’une « France à deux bêtes » avec Olise, quand Marca résume l’association des deux hommes avec une formule imparable : « Olise propose, Mbappé dispose. » Le Mundo Deportivo , lui, estime que « Mbappé est un autre homme avec la France » .…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer