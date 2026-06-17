 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé affole la presse mondiale
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 09:21

Mbappé affole la presse mondiale

Mbappé affole la presse mondiale

« Capitaine Kylian, tu n’es pas de notre galaxie. » Auteur d’un doublé face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a régalé bien au-delà des frontières françaises . Outre-Atlantique, The Athletic retient un match à deux vitesses, les Bleus prenant véritablement leur élan grâce à leur numéro 10. ESPN , lui, célèbre « son nouveau record en équipe de France » et salue « son magnifique but » .

Olise, la deuxième lame qui fait mal

Du côté de Madrid, la presse espagnole ne voit pas qu’une seule menace . AS parle d’une « France à deux bêtes » avec Olise, quand Marca résume l’association des deux hommes avec une formule imparable : « Olise propose, Mbappé dispose. » Le Mundo Deportivo , lui, estime que « Mbappé est un autre homme avec la France » .…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • New York s'illumine aux couleurs françaises après la victoire des Bleus
    New York s'illumine aux couleurs françaises après la victoire des Bleus
    information fournie par So Foot 17.06.2026 09:38 

    Nouillorque ! Quelques heures après la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1), acquise non loin d’ici au MetLife Stadium d’East Rutherford, New York s’est paré de bleu, blanc et rouge . Dans la nuit new-yorkaise, moment où l’on ne distingue presque plus que les ... Lire la suite

  • Aïssa Mandi s'incline devant le talent de Messi
    Aïssa Mandi s'incline devant le talent de Messi
    information fournie par So Foot 17.06.2026 09:35 

    ‍Ce ne seront pas les premiers, ni les derniers. Auteur d’un triplé pour son entrée en lice dans le Mondial, Lionel Messi a écœuré l’Algérie, ce mercredi. Interrogé à son sujet, Aïssa Mandi, défenseur des Fennecs n’est pas passé par quatre chemins pour parler de ... Lire la suite

  • Mbappé ou Olise ? Voici quel joueur français a été élu homme du match par la FIFA
    Mbappé ou Olise ? Voici quel joueur français a été élu homme du match par la FIFA
    information fournie par So Foot 17.06.2026 09:16 

    L’altruisme récompensé. Victorieux du Sénégal pour son entrée en lice en Coupe du monde, l’équipe de France a pu compter sur le talent individuel de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et désormais seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Mais pour venir à bout ... Lire la suite

  • Les regrets de Pape Thiaw après la défaite face aux Bleus
    Les regrets de Pape Thiaw après la défaite face aux Bleus
    information fournie par So Foot 17.06.2026 08:49 

    ‌Difficile de lui donner tort. Après le revers des Lions de la Teranga face à l’équipe de France (3-1), le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw a affiché quelques regrets en conférence de presse sur le résultat de la rencontre : « Si on regarde la physionomie du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank