New York s'illumine aux couleurs françaises après la victoire des Bleus
Nouillorque ! Quelques heures après la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1), acquise non loin d’ici au MetLife Stadium d’East Rutherford, New York s’est paré de bleu, blanc et rouge . Dans la nuit new-yorkaise, moment où l’on ne distingue presque plus que les lumières de fenêtres encore allumées, l’un de ses bâtiments phares, l’Empire State Buiding, s’est illuminé aux couleurs du drapeau français.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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