La chasse au record est lancée pour Mbappé
Un record peut en chasser un autre. Alors que Léo Messi a rejoint Miroslav Klose sur le trône des meilleurs buteurs en Coupe Du Monde, Kylian Mbappé a décidé de se ramener à la fête. Auteur d’un superbe doublé contre le Sénégal, Kyks en est maintenant à 14 buts et est déjà le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde . Pas mal.
https://twiter.com/i/status/2066989940580237661…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer