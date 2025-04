Mbappé a-t-il transformé le Real en PSG ?

Intensité en berne, collectif inexistant ou presque, leadership défaillant : ce Real Madrid 2025 ressemble étrangement à certaines versions récentes du PSG. Le point commun ? Kylian Mbappé ?

« Nous qualifier ? Bien sûr que nous pouvons. » Voilà pour les seuls mots de Kylian Mbappé, pas vraiment enclin à s’arrêter en zone mixte après la déroute du Real Madrid à Arsenal, mardi soir. Si les Merengue ont l’habitude de renverser ce genre de situations mal engagées, pas sûr que leur version actuelle soit la mieux équipée pour ce genre de mission. Et ce peu importe la somme de talents aux quatre coins du terrain. Si le capitaine de l’équipe de France n’aura pas été le pire de la bande sur la pelouse de l’Emirates, les parallèles entre le PSG qu’il a fréquenté ces années précédentes et ce Real interrogent. Le Kyks aurait-il emmené tous les maux reprochés aux Rouge et Bleu dans ses bagages au moment de s’envoler pour une autre capitale ?

Le jeu ne vaut plus une chandelle

Mardi soir, l’équipe de Carlo Ancelotti a affiché des limites devenues récurrentes cette saison. À commencer par une attaque atone, au sein de laquelle le quatuor de stars tant attendu n’a pas vraiment semblé accordé. Déjà tancés par le tacticien italien ces dernières semaines, Vinícius Júnior, Rodrygo, Jude Bellingham et Kylian Mbappé ne sont jamais vraiment parvenus à combiner et le danger est resté très mesuré sur la cage de David Raya. « Nous n’y étions pas , a avoué l’Anglais après la fin de la partie. Arsenal a été très bon, pour être honnête, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. On peut s’estimer chanceux d’en avoir pris seulement trois. » Car derrière aussi, les Merengue sont à la peine, et ce depuis le début de saison.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com