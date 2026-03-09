Mbappé a repris l’entraînement

Un rencard et ça repart. Après une semaine à Paris durant laquelle il a enfin pu couper, loin du tumulte madrilène, Kylian Mbappé a repris ses marques au centre d’entraînement du Real Madrid , ce lundi matin. Son club ne s’est pas gêné pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Une hécatombe avant Manchester City

Alors qu’il souffre d’une entorse au genou gauche et qu’il accumule les pépins depuis plusieurs semaines, l’attaquant français a surtout effectué du travail en salle, avant de se contenter de seulement quelques foulées sur la pelouse.…

EL pour SOFOOT.com