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Mbappé à gauche chez les Bleus : retour vers le passé
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 14:10
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Mbappé à gauche chez les Bleus : retour vers le passé

Mbappé à gauche chez les Bleus : retour vers le passé

Zinédine Zidane a laissé entendre qu'il aimerait voir Kylian Mbappé sur le côté gauche. Une petite révolution tant le capitaine des Bleus s'est habitué à jouer dans l'axe depuis deux ans. Le déplacement en Turquie sera la première occasion de confronter cette idée aux défis qu'elle pose, tant pour Mbappé que pour ses coéquipiers.

Fut un temps, pas si lointain, où Kylian Mbappé était un joueur de côté. Le 9 juillet 2024, Didier Deschamps lui avait confié la responsabilité du couloir gauche de l’attaque des Bleus contre l’Espagne, Randal Kolo Muani démarrant cette demi-finale de l’Euro dans l’axe. Le résultat n’avait pas été mémorable, même s’il avait fixé Jesús Navas et délivré une merveille de centre pour l’ouverture du score de celui qui évolue aujourd’hui à la Juventus. Depuis, le Kyks a toujours évolué dans une position axiale. Mais ça, c’était avant, sous Didier Deschamps, et Zinédine Zidane devrait faire bouger les lignes.

« Je ne sais pas si c’est son meilleur poste, avant-centre »

Le nouveau sélectionneur a glissé un petit indice sur ses intentions lors de l’annonce de sa liste : « Il est capable de jouer, il l’a dit lui-même, dans les trois positions. Je ne sais pas si c’est son meilleur poste, avant-centre. Dans tous les cas, il peut jouer dans les trois positions. Moi, je l’aime aussi beaucoup par exemple à gauche. » Zidane aurait pu exprimer un avis tranché et s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur en déclarant qu’il comptait sur Mbappé dans l’axe, mais non. ZZ garde toutes les portes ouvertes, et c’est une première information. Justement, à quelques heures du match en Turquie, tous les indices convergent vers un 4-3-3 avec le capitaine côté gauche.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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