Andy Carroll révèle avoir été victime d'une agression sexuelle

L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux Andy Carroll a r évélé avoir été victime d’une agression sexuelle en 2021, alors qu’il évoluait à Newcastle. Le joueur de 37 ans revient sur cet épisode traumatisant dans son autobiographie intitulée Owning It.

« Il m’est arrivé quelque chose il y a quelques années, un événement si traumatisant que je n’ai décidé de l’inclure dans ce livre qu’au tout dernier moment , raconte-t-il. J’ai été agressé sexuellement, voilà, c’est dit. Rien que d’y penser, cela me fait peur, et seules quelques personnes étaient au courant jusqu’ici. » …

MB pour SOFOOT.com