L'accord de la vente des Girondins annoncé au tribunal

Le pire est évité. Les Girondins de Bordeaux seraient bien sur le point d’être rachetés par le fonds d’investissement Park Bench. C’est ce que dévoile Sud-Ouest ce jeudi. Selon le quotidien, un accord entre les Anglais et Gérard Lopez aurait été annoncé au tribunal de commerce de Bordeaux . Si cet accord venait à se confirmer, le club au scapulaire éviterait ainsi la liquidation judiciaire et pourrait commencer réellement sa saison en Régional 1.

Une vente à un euro pour Lopez

L’accord contient également la renégociation des dettes du club. Le montant des créances passerait ainsi de 26 à 13 millions d’euros . L’homme le plus détesté de la ville, Gérard Lopez, devrait donc céder ses titres pour un euro symbolique, en plus de renoncer à ses créances et à sa clause de retour à meilleure fortune. Mais ce n’est pas tout.…

LP pour SOFOOT.com