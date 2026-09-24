L'arrivée d'Idrissa Gueye au Mans crée la polémique

Une arrivée qui ne passe pas. L’annonce de la venue d’Idrissa Gana Gueye en tant qu’actionnaire du Mans ne plaît pas à tout le monde . Ce jeudi, un collectif d’acteurs engagés contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations a publié un communiqué, en demandant au club manceau d’écarter Gueye . Ils indiquent qu’en « acceptant dans son actionnariat une personnalité ayant publiquement rejeté les campagnes de lutte contre les discriminations, Le Mans FC fait le choix du cynisme financier au détriment de l’éthique et des valeurs républicaines » . Ils rappellent également que « l’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit » .

Refus de porter le maillot arc-en-ciel

L’origine de cette indignation remonte à mai 2022, quand Gueye était encore un joueur du PSG. Il n’avait pas fait le déplacement à Montpellier pour ne pas avoir à porter le maillot floqué arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l’homophobie. Sa décision avait causé une grande polémique et le club parisien s’était désolidarisé du choix de son joueur.…

LP pour SOFOOT.com