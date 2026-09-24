Icardi pourra conduire... quand il aura 105 ans

On ne badine pas avec la sécurité routière. Après avoir publiquement épinglé Mauro Icardi pour son attitude au volant, le ministère des Transports argentin a pris une décision exemplaire : priver l’attaquant du droit de conduire jusqu’en 2099 ! On s’attendait à une sanction, mais pas forcément à ce qu’elle le suive dans sa tombe. Icardi devra théoriquement attendre d’avoir 105 ans pour pouvoir reprendre le volant , ce qui à moins de progrès médicaux immenses, paraît un peu compromis.

Il lui reste cependant une chance de se rattraper. « Avant d’obtenir un nouveau permis, il devra être évalué pour déterminer sa capacité à conduire . La sécurité ne permet aucune exception » , prévient le ministère. Dans une vidéo, le joueur était apparu en train de conduire pendant que sa compagne, sans ceinture à ses côtés , s’amusait à la fenêtre. Il s’est avéré qu’il n’avait pas de permis en règle, d’où cette sanction exemplaire.…

QB pour SOFOOT.com