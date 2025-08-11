Maxime Soulas : « J'étais mort de rire quand j'ai aperçu les 55 kilos de patates »

Le week-end dernier, Maxime Soulas a été élu homme du match par son club de Sønderjyske après une solide performance contre Nordsjælland dans le championnat danois. En guise de récompense, le Français a remporté 55 kilos de patates. Mais qu'a-t-il fait de cette quantité excessive de pommes de terre ? Raclette ? Tartiflette ? Barbecue ? Il nous a donné la réponse.

Tu as remporté le fameux titre d’homme du match pour ta troisième apparition de la saison. Comment s’est passée cette rencontre ?

J’ai marqué et on a pris les trois points contre une bonne équipe du championnat. J’ai inscrit mon premier but de la saison suite à un coup franc. Mon compère de la défense centrale a dévié le centre et je n’avais plus qu’à la mettre au fond. Un match parfait !…

