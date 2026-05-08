Maxime Saada et Canal + tendent (encore) la main à la Ligue

La guerre des droits TV, épisode 1577 . Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce vendredi, le président du directoire de Canal + Maxime Saada a tendu la main à la LFP et à sa chaine, Ligue 1+, pour son éventuelle distribution au sein de l’offre de la chaine cryptée. « En tous les cas, je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison prochaine » , a-t-il notamment déclaré, alors que Canal+ vient de réaliser sa meilleure audience de la saison ce mercredi , lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG (1-1).

🗣️ « Je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir »…

FG pour SOFOOT.com