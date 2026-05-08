Mezian Mesloub propulse Lens en C1 et Nantes en Ligue 2
Lens 1-0 Nantes
But : M.Mesloub (79 e ) pour les Sang & Or
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FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Mezian Mesloub propulse Lens en C1 et Nantes en Ligue 2
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Le FC Nantes a été relégué en Ligue 2 vendredi, 13 ans après l'avoir quittée, à la suite de sa défaite à Lens (1-0) lors de la 33e journée de Ligue 1. Avant-dernier de l'élite avec 23 points, soit cinq unités de retard sur le 16e et barragiste Auxerre, avant ... Lire la suite
Dortmund 3-2 Francfort Buts : S.Guirassy (42 e ), N.Schlotterbeck (45 e +1) et S.Inacio (72 e ) pour les Schwarz-Gelben // C.Uzun (2 e ) et J.Burkardt (87 e ) pour les Schlappekicker. … FG pour SOFOOT.com
Donald Trump en PLS ! Déjà sur le flanc lors de la victoire des siens face à Rennes dimanche dernier (4-2), le milieu de terrain Tanner Tessmann sera indisponible jusqu’à la fin de saison , comme l’a confirmé l’entraineur de l’OL Paulo Fonseca en conférence de ... Lire la suite
C'est une tempête qui gronde dans l'un des plus grands clubs de football au monde, le Real Madrid : sa star française Kylian Mbappé est la cible de critiques de la part de nombres de supporters. Une pétition exige même son départ du club. Elle a atteint le nombre ... Lire la suite
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