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Dortmund assure sa place de dauphin face à l'Eintracht
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 22:30

Dortmund assure sa place de dauphin face à l'Eintracht

Dortmund assure sa place de dauphin face à l'Eintracht

Dortmund 3-2 Francfort

Buts : S.Guirassy (42 e ), N.Schlotterbeck (45 e +1) et S.Inacio (72 e ) pour les Schwarz-Gelben // C.Uzun (2 e ) et J.Burkardt (87 e ) pour les Schlappekicker.

FG pour SOFOOT.com

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