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Dortmund assure sa place de dauphin face à l'Eintracht
information fournie par So Foot•08/05/2026 à 22:30
Dortmund assure sa place de dauphin face à l'Eintracht
Dortmund 3-2 Francfort
Buts : S.Guirassy (42
e
), N.Schlotterbeck (45
e
+1) et S.Inacio (72
e
) pour les Schwarz-Gelben // C.Uzun (2
e
) et J.Burkardt (87
e
) pour les Schlappekicker.
Le FC Nantes a été relégué en Ligue 2 vendredi, 13 ans après l'avoir quittée, à la suite de sa défaite à Lens (1-0) lors de la 33e journée de Ligue 1. Avant-dernier de l'élite avec 23 points, soit cinq unités de retard sur le 16e et barragiste Auxerre, avant ...
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information fournie par France 24•08.05.2026•21:53•
C'est une tempête qui gronde dans l'un des plus grands clubs de football au monde, le Real Madrid : sa star française Kylian Mbappé est la cible de critiques de la part de nombres de supporters. Une pétition exige même son départ du club. Elle a atteint le nombre ...
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