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Fin de saison pour un cadre de l'OL
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 22:07

Fin de saison pour un cadre de l'OL

Fin de saison pour un cadre de l'OL

Donald Trump en PLS ! Déjà sur le flanc lors de la victoire des siens face à Rennes dimanche dernier (4-2), le milieu de terrain Tanner Tessmann sera indisponible jusqu’à la fin de saison , comme l’a confirmé l’entraineur de l’OL Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi, à l’avant-veille du déplacement à Toulouse (21h). « Victime d’une gêne musculaire » , le joueur de 24 ans manquera donc le déplacement au Stadium, ainsi que la réception de Lens (17/05, 21h).

Saison terminée pour Tanner Tessmann ! ❌…

FG pour SOFOOT.com

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