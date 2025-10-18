Maxime Lopez : « Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris »

Le Paris FC est un rival du PSG… mais ça reste Paris.

Promu en Ligue 1 avec le PFC, l’ancien Marseillais Maxime Lopez s’éclate dans la capitale, comme il le raconte dans un entretien accordé à l’AFP : « Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j’y ai rencontré ma fiancée. Je suis très heureux à Paris, très heureux avec cette équipe, ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi content d’arriver le matin à l’entraînement . Sur le terrain, c’est peut-être une de mes meilleures périodes depuis que je joue au foot, je me sens vraiment en jambes, vraiment performant. » …

