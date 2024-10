Maxime Gonalons annonce sa retraite

La Ligue 1 n’aura plus jamais la même saveur.

Sans club depuis la fin de son contrat avec Clermont, Maxime Gonalons tire sa révérence . Du haut de ses 35 ans et près de 15 ans après ses débuts professionnels, le milieu de terrain a décidé de dire stop. Il restera comme un joueur marquant de la décennie 2010 de l’OL, avec qui il a joué plus de 350 matchs et porté le brassard pendant plusieurs saisons, avant différentes expériences à l’étranger, de Séville à Rome, sans oublier Grenade. « Thanks football » , a-t-il sobrement écrit sur Instagram dans une publication accompagnée d’une photo de l’un des deux titres à son palmarès : la Coupe de France 2012. …

