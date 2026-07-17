Maxime Estève va découvrir un nouveau championnat
Un destin à la Upamecano ou Konaté ? Décidément le RB Leipzig adore attirer des centraux français. Cette fois-ci, c’est Maxime Estève qui s’est engagé officiellement à 24 ans dans la galaxie Red Bull. Le désormais ex-défenseur de Burnley s’est engagé jusqu’en 2031 dans le club allemand pour un montant de 32 patates , selon Le Parisien. L’ancien Montpelliérain va d’ailleurs découvrir la Ligue des champions la saison prochaine, Leipzig ayant terminé troisième de la Bundesliga lors du dernier exercice.
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