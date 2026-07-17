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L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 13:09

L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez

L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez

Qu’est ce qu’ils aiment communiquer en Espagne ! Julián Álvarez l’a répété durant le Mondial, il veut écrire les prochaines pages de son histoire loin de l’Atlético de Madrid. Barcelone le sait, et son président a encore foutu la pression la semaine dernière sur le board madrilène, en rappelant que « l’offre n’était pas illimitée » .

Agacé par ces appels du pied incessants venant de Catalogne, le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil, lui a répondu à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Colchoneros, ce vendredi.

EM pour SOFOOT.com

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