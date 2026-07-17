L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez

Qu’est ce qu’ils aiment communiquer en Espagne ! Julián Álvarez l’a répété durant le Mondial, il veut écrire les prochaines pages de son histoire loin de l’Atlético de Madrid. Barcelone le sait, et son président a encore foutu la pression la semaine dernière sur le board madrilène, en rappelant que « l’offre n’était pas illimitée » .

Agacé par ces appels du pied incessants venant de Catalogne, le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil, lui a répondu à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Colchoneros, ce vendredi. …

EM pour SOFOOT.com