L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez
Qu’est ce qu’ils aiment communiquer en Espagne ! Julián Álvarez l’a répété durant le Mondial, il veut écrire les prochaines pages de son histoire loin de l’Atlético de Madrid. Barcelone le sait, et son président a encore foutu la pression la semaine dernière sur le board madrilène, en rappelant que « l’offre n’était pas illimitée » .
Agacé par ces appels du pied incessants venant de Catalogne, le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil, lui a répondu à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Colchoneros, ce vendredi. …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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