L'Italie pleure la disparition d'Osvaldo Bagnoli

Le foot italien perd un très grand monsieur. Osvaldo Bagnoli, entraîneur historique du Hellas, est décédé ce vendredi matin à l’âge de 91 ans . La cause du décès n’a pas été indiquée.

Le natif de Milan a marqué l’histoire en remportant la Serie A en 1984 avec Vérone , au nez et à la barbe de toutes les grandes puissances italiennes de l’époque. Il avait également remporté la Serie B avec I Gialloblu trois ans plus tôt. Resté de 1981 à 1990 au club vénitien, il aura ensuite dirigé le Genoa et l’Inter.…

ABS pour SOFOOT.com