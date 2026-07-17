L'Italie pleure la disparition d'Osvaldo Bagnoli
Le foot italien perd un très grand monsieur. Osvaldo Bagnoli, entraîneur historique du Hellas, est décédé ce vendredi matin à l’âge de 91 ans . La cause du décès n’a pas été indiquée.
Le natif de Milan a marqué l’histoire en remportant la Serie A en 1984 avec Vérone , au nez et à la barbe de toutes les grandes puissances italiennes de l’époque. Il avait également remporté la Serie B avec I Gialloblu trois ans plus tôt. Resté de 1981 à 1990 au club vénitien, il aura ensuite dirigé le Genoa et l’Inter.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer