 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France en finale du Mondial
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 14:51

La France en finale du Mondial

La France en finale du Mondial

Qui a dit qu’il n’y aurait pas d’équipe de France en finale de Coupe du monde cette semaine ? De l’autre côté de la Manche, en Irlande à Waterford, les Bleues du foot gaélique se sont qualifiées pour la finale du championnat du monde . Elles joueront, ce vendredi, leur finale face à San Francisco. Lors d’un entretien pour So Foot, le secrétaire général de la fédération française des sports gaéliques avait confié, que les joueuses « ont de grandes chances de bien figurer dans le tournoi » , et c’est donc chose faite.

Désillusion chez les hommes

Tout comme la bande de DD aux États-Unis, les hommes ont vu leur parcours s’arrêter en demi-finales après une défaite contre leur bourreau d’il y a trois ans également : Sean McDermott’s, une équipe de Birmingham. C’est une désillusion pour les Bleus qui avaient pour objectif de ramener la coupe à la maison après une défaite en finale (7-10), il y a trois ans.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium
    Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:22 

    La finale se jouera sur le terrain, mais aussi en tribunes. Pedro Sánchez assistera dimanche au choc entre l’Espagne et l’Argentine, au MetLife Stadium. Le Premier ministre espagnol y retrouvera Donald Trump, avec lequel les relations sont particulièrement tendues ... Lire la suite

  • La légende du Hellas Vérone d’Osvaldo Bagnoli
    La légende du Hellas Vérone d’Osvaldo Bagnoli
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:21 

    Saison 1984/85, le football italien est ce qui se fait de mieux sur la planète. La sélection est championne du monde en titre, la Serie A accueille des stars comme Platini, Zico, Maradona ou Rummenigge, les stades sont pleins. Et pourtant, c’est une bande d’inconnus ... Lire la suite

  • Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs
    Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:15 

    C’est donc ça se jeter des fleurs ? Depuis 2022, l’instance mondiale du football a créé la Chambre de compensation . Ce système oblige les clubs acheteurs d’un joueur pro à reverser de l’argent aux clubs formateurs lorsqu’il est transféré d’un club à un autre. ... Lire la suite

  • Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence
    Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence
    information fournie par So Foot 17.07.2026 14:43 

    Toujours attendre le coup de sifflet de l’arbitre. Alors que Hamrun se dirigeait vers la prolongation face au NSÍ Runavík en barrages de Ligue Conférence, Emerson Marcelina a cru que le ballon avait franchi la ligne et qu’une sortie de but avait été accordée. Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank