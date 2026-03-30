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Maxence Lacroix fait acte de candidature pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 09:54

Maxence Lacroix fait acte de candidature pour la Coupe du monde

Maxence Lacroix fait acte de candidature pour la Coupe du monde

La France a un nouveau candidat. Entré en jeu face au Brésil, Maxence Lacroix était titulaire dimanche soir face à la Colombie . Appelé de dernière minute, le défenseur de Crystal Palace a clairement marqué des points au cours de ce rassemblement et peut désormais espérer être du voyage pour la Coupe du monde . « Soirée parfaite , s’est-il satisfait après la victoire en zone mixte. Je l’aurais préférée avec le clean sheet mais on prend ce qu’on a. Très content de faire mes débuts en tant que titulaire en équipe de France. »

La meilleure manière de saisir sa chance quand elle se présente. « Ça fait très longtemps que je veux venir ici. Quand j’ai eu l’opportunité, je me suis dit qu’il fallait y aller tranquillement, je me suis préparé assez pour ça , a-t-il encore détaillé, assurant ne pas s’être trop mis la pression. Il y a eu du plaisir. Après c’est plus facile avec les joueurs qui sont autour de moi. Ils m’ont mis dans le bain, je me suis très bien intégré au groupe. C’était facile pour moi de jouer avec tout le monde. »

TB pour SOFOOT.com

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