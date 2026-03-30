Le Barça s'adjuge un nouveau Clásico et file vers le titre

« Plier un classique » en espagnol ? Voici la traduction exacte. Pour le compte de la vingt-quatrième journée de Liga féminine, le FC Barcelone est allé prendre l’apéro ce dimanche soir du côté du stade Alfredo Di Stéfano , collant trois buts au Real Madrid (0-3). Les Catalanes n’ont rien laissé aux hôtes, faisant trembler les filets grâce à des caramels d’Ona Batlle et d’Alexia Putellas et suite à un but contre son camp de Maëlle Lakrar. Un résultat qui permet aux joueuses de Pere Romeu conforter leur avance en championnat : elles disposent désormais de treize points d’avance sur… le Real Madrid.

Una mica més a prop de l'objectiu! 📊 pic.twitter.com/PiOPUweBav…

SW pour SOFOOT.com