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L’UEFA n’a pas aimé voir Jeanne d’Arc dans un stade
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 11:38

L’UEFA n’a pas aimé voir Jeanne d’Arc dans un stade

L’UEFA n’a pas aimé voir Jeanne d’Arc dans un stade

Remuer le couteau dans la plaie. Quelques semaines après avoir été éliminés par Aston Villa en C3, les Lillois viennent d’apprendre une mauvaise nouvelle. L’UEFA sanctionne le club pour un tifo faisant référence à l’héroïne française de la guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc . Les Dogues devront régler une amende de 17 500 euros pour les tifos .

Les Tifos gigantesques des supporters du LOSC pour leur choc face à Aston Villa 🔥 « French Never Die » « Fiers. Forts. Féroces. » « Jeanne raises the sword - Lille keeps fighting » #LOSCAVFC pic.twitter.com/KyAglKtl5L…

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