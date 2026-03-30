La Nouvelle-Zélande retrouve le succès après huit matchs sans victoire

La meilleure équipe d’Océanie contre la pire équipe d’Amérique du Sud. La Nouvelle-Zélande s’est imposée largement face au Chili (4-1) au terme des FIFA Series 2026, dans la nuit de dimanche à lundi à l’Eden Park d’Auckland. Réduits à dix suite à l’expulsion de Darío Osorio (27 e ), les Chiliens se font rapidement sanctionnés par des réalisations néo-zélandaises signées Kosta Barbarouses (31 e ) et Elijah Just (40 e ). Les All Whites continuent de dérouler lors du second acte grâce à Ben Waine (61 e ) et Jesse Randall (70 e ). Gonzalo Tapia sauve l’honneur en marquant en fin de rencontre (83 e ).

La fin d’une spirale négative …

CT pour SOFOOT.com