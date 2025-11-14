 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maxence Caqueret est en manque de baguettes
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 17:19

Maxence Caqueret est en manque de baguettes

Maxence Caqueret est en manque de baguettes

Comme un Caqu’ en pâte.

Bientôt un an que Maxence Caqueret a quitté le cocon familial pour découvrir l’Europe et l’Italie du côté de Côme. Reçu par La Gazzetta dello Sport , l’ancien Gone l’assure : la France ne lui manque plus vraiment, à une exception près , très française : « La France ne me manque pas nécessairement, car quand nous avons des jours de repos je retourne assez souvent à Lyon pour voir ma famille et mes amis. Ce n’est que cinq heures de voiture… Une chose qui peut me manquer ici, même si la cuisine italienne est l’une des meilleures, c’est le pain français. » Oui oui, impossible de retrouver cette tradition dorée-mais-pas-trop-cuîte, tout juste sortie du four, chez nos amis transalpins.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank