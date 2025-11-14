Maxence Caqueret est en manque de baguettes

Comme un Caqu’ en pâte.

Bientôt un an que Maxence Caqueret a quitté le cocon familial pour découvrir l’Europe et l’Italie du côté de Côme. Reçu par La Gazzetta dello Sport , l’ancien Gone l’assure : la France ne lui manque plus vraiment, à une exception près , très française : « La France ne me manque pas nécessairement, car quand nous avons des jours de repos je retourne assez souvent à Lyon pour voir ma famille et mes amis. Ce n’est que cinq heures de voiture… Une chose qui peut me manquer ici, même si la cuisine italienne est l’une des meilleures, c’est le pain français. » Oui oui, impossible de retrouver cette tradition dorée-mais-pas-trop-cuîte, tout juste sortie du four, chez nos amis transalpins.…

SF pour SOFOOT.com