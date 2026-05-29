Mauvaise nouvelle pour les fans de Roland-Garros et du PSG
Un samedi après-midi très spécial. Héros de ce jeudi, porte d’Auteuil, Moïse Kouamé n’avait qu’un seul souhait pour son prochain tour contre Alejandro Tabilo : ne pas jouer en même temps que la finale de la Ligue des champions.
Pas de cadeau de la part de Mauresmo
Planifié en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen par les organisateurs du tournoi, le tennisman de 17 ans devrait rater ce choc des étoiles . En effet, le premier match débutera à 11 heures et il faudrait donc que les trois rencontres soient jouées en l’espace de sept heures. Ce qui est très peu probable.…
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