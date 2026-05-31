La République tchèque s'offre le Kosovo

Tchéquie 2-1 Kosovo

Buts : Ladra (12 e ), Hlozek (32 e ) pour la Národní tým // Emerllahu (80 e ) pour les Dardanët

Toujours pas de défaite à domicile en 2026. Pour ce premier match amical de préparation à la Coupe du monde, la République tchèque a brillé devant son public en s’imposant 2 à 1 face au Kosovo ce dimanche.…

LB pour SOFOOT.com