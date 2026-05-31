Didier Domi : « Avec le PSG, le football a gagné »

Présent à Budapest ce samedi pour assister au deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des champions, Didier Domi, l’ancien latéral gauche formé à Paris et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, analyse la finale suffocante entre le club de la capitale et Arsenal.

Comment expliques-tu la première période décevante du PSG, qui était méconnaissable ?

C’était vraiment compliqué… On avait les deux équipes les mieux organisées du monde. Quand tu regardes tous les angles du terrain, il y avait toujours des 3 contre 2, des 5 contre 4, des 4 contre 3… Ils étaient toujours en supériorité numérique en défense. Havertz, Ødegaard, Saka… Ils ont fait un travail extraordinaire, ils n’ont laissé aucun espace au PSG. Défensivement, Arsenal a été excellent en première mi-temps. Ils n’ont laissé aucun un-contre-un à Paris, il n’y a pas eu de combinaisons possibles pour ouvrir le bloc anglais. Paris n’a pas été très inspiré non plus en première période. La deuxième des choses, c’est que les Parisiens n’ont pas assez pris la profondeur pour étirer ce bloc. Gabriel et Saliba, si tu regardes, ils n’ont que trop peu eu à gérer des appels en profondeur. Et le seul qui en a fait, c’était Fabián Ruiz. Il n’y avait pas assez de présence non plus, il n’y avait personne dans la surface sur les centres. Donc en plus de l’excellence défensive d’Arsenal, on a été faibles en première mi-temps dans tous les compartiments du jeu.…

Propos recueillis par Vincent Miffon pour SOFOOT.com