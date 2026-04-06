« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »

En Jupiler Pro League, finir premier ne veut rien dire. Il faut encore se coltiner les play-off. Depuis 15 ans, ce système transforme chaque fin de saison en loterie. Mais tout ça, c’est fini. Ce samedi, l’Union saint-gilloise affrontait Saint-Trond pour lancer ces derniers play-off de l’histoire. Sur le sujet, les supporters sont divisés, comme les points. Reportage.

« On s’prend une canette en attendant ? » Finalement, les deux hommes en prendront trois. Trois chacun. Le match est dans deux bonnes heures, il faut bien s’occuper. La supérette de l’avenue Van Volxem est déjà bondée de supporters jaune et bleu qui cherchent à faire passer le temps et leur stress. Dans quelques minutes, le car des joueurs fera son apparition. Quand les fans, venus en nombre, l’aperçoivent, les fumigènes sont allumés et des chants scandés. « Bruxelles, ma ville, je t’aime… » Ce samedi soir, c’est bien toute la famille de l’Union saint-gilloise qui a la boule au ventre. Les Bruxellois reçoivent Saint-Trond, surprise de la saison qui complète le trio de tête en haut du classement, derrière Bruges et l’Union.

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Tous propos recueillis par EA

par Ethan Ameloot, à Bruxelles pour SOFOOT.com