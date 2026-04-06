 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 10:40

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »

En Jupiler Pro League, finir premier ne veut rien dire. Il faut encore se coltiner les play-off. Depuis 15 ans, ce système transforme chaque fin de saison en loterie. Mais tout ça, c’est fini. Ce samedi, l’Union saint-gilloise affrontait Saint-Trond pour lancer ces derniers play-off de l’histoire. Sur le sujet, les supporters sont divisés, comme les points. Reportage.

« On s’prend une canette en attendant ? » Finalement, les deux hommes en prendront trois. Trois chacun. Le match est dans deux bonnes heures, il faut bien s’occuper. La supérette de l’avenue Van Volxem est déjà bondée de supporters jaune et bleu qui cherchent à faire passer le temps et leur stress. Dans quelques minutes, le car des joueurs fera son apparition. Quand les fans, venus en nombre, l’aperçoivent, les fumigènes sont allumés et des chants scandés. « Bruxelles, ma ville, je t’aime… » Ce samedi soir, c’est bien toute la famille de l’Union saint-gilloise qui a la boule au ventre. Les Bruxellois reçoivent Saint-Trond, surprise de la saison qui complète le trio de tête en haut du classement, derrière Bruges et l’Union.

Tous propos recueillis par EA

par Ethan Ameloot, à Bruxelles pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé a trouvé son meilleur défenseur
    Kylian Mbappé a trouvé son meilleur défenseur
    information fournie par So Foot 06.04.2026 15:09 

    Kylian Mbappé a encore des partisans. Pointé du doigt avec virulence par la presse espagnole après la défaite du Real Madrid à Majorque, Kylian Mbappé vit un moment compliqué dans la capitale espagnole. Mais sans surprise, l’attaquant merengue peut compter sur ... Lire la suite

  • La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques
    La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques
    information fournie par So Foot 06.04.2026 14:07 

    Les traditions ont la peau dure. En ce week-end de Pâques, le football lituanien a attiré l’attention avec une coutume pour le moins originale . Lors des rencontres disputées ces jours-ci, pas de pile ou face pour déterminer quelle équipe bénéficiera de l’engagement ... Lire la suite

  • Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes
    Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes
    information fournie par So Foot 06.04.2026 13:49 

    Le Parc risque de voir rouge. Alors que le PSG défie à nouveau Liverpool ce mercredi en Ligue des champions, les supporters des Reds seront encore plus nombreux que l’an dernier . Limité à 2000 places lors du huitièmes de finale de 2025, le parcage visiteurs a ... Lire la suite

  • La section féminine de Dijon en danger ?
    La section féminine de Dijon en danger ?
    information fournie par So Foot 06.04.2026 12:27 

    C’est la crise. Alors qu’elle réalise l’une des meilleures saisons de son histoire (actuellement cinquième de Première Ligue), les doutes s’accumulent concernant l’avenir de la section féminine de Dijon . Le DFCO a en effet publié un communiqué alarmant ce dimanche, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank