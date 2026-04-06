La section féminine de Dijon en danger ?

C’est la crise. Alors qu’elle réalise l’une des meilleures saisons de son histoire (actuellement cinquième de Première Ligue), les doutes s’accumulent concernant l’avenir de la section féminine de Dijon . Le DFCO a en effet publié un communiqué alarmant ce dimanche, allant jusqu’à remettre en cause la participation de l’équipe au championnat la saison prochaine . « Le DFCO doit comme beaucoup de clubs faire face à des difficultés économiques et repenser son modèle. Sa seule activité féminine étant déficitaire à hauteur de 1,5 millions d’euros pour la seule saison 2025/2026 » , peut-on ainsi lire.

⚽🦉 Pour faire des économies, le DFCO va réduire la voilure sur sa section féminine 👉 Vers la fin du centre de formation féminin 👉 Quel avenir pour les pros ? 👉 Un gros obstacle bloque les discussions avec un fonds d'investissement anglais ➡️ https://t.co/fnS1r9Abt6 pic.twitter.com/PfugxHnHOl…

TB pour SOFOOT.com