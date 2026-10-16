Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc contre le Barça

Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc contre le Barça

Le PSG peut trembler. À quatre jours de se rendre au Parc des Princes pour un choc de Ligue des champions contre le double champion d’Europe parisien, le FC Barcelone enregistre deux retours très précieux pour la rencontre de Liga du week-end sur la pelouse du Betis (samedi 21 heures).

Vainqueurs de leurs dix premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues, les Blaugranas pourront compter sur le super buteur Raphinha , laissé au repos lors des deux dernières rencontres après être revenu un peu blessé de sélection. Mais aussi sur Frenkie de Jong .…

LL pour SOFOOT.com