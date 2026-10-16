 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc contre le Barça
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 23:19

Ajouter Boursorama à vos sources

Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc contre le Barça

Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc contre le Barça

Le PSG peut trembler. À quatre jours de se rendre au Parc des Princes pour un choc de Ligue des champions contre le double champion d’Europe parisien, le FC Barcelone enregistre deux retours très précieux pour la rencontre de Liga du week-end sur la pelouse du Betis (samedi 21 heures).

Vainqueurs de leurs dix premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues, les Blaugranas pourront compter sur le super buteur Raphinha , laissé au repos lors des deux dernières rencontres après être revenu un peu blessé de sélection. Mais aussi sur Frenkie de Jong .…

LL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue 1 : avec Dønnum buteur, Toulouse déroule au Mans (0-3)
    Ligue 1 : avec Dønnum buteur, Toulouse déroule au Mans (0-3)
    information fournie par So Foot 16.10.2026 22:49 

    Le Mans 0-3 Toulouse Buts : Russell-Rowe (46 e ), Dønnum (59 e ), Tengstedt (87e) Le Téfécé a eu besoin d’une mi-temps pour se jauger avant de dérouler. Toulouse est allé s’imposer largement sur la pelouse du Mans (0-3) vendredi soir en ouverture de la septième ... Lire la suite

  • Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique
    Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique
    information fournie par So Foot 16.10.2026 22:04 

    Festival de buts en Ligue 2 ! Vingt buts ont été inscrits ce vendredi soir en cinq matchs lors de l’ouverture de la neuvième journée. En attendant le match des trois leaders, le Stade de Reims fait un joli coup en battant largement Dijon (4-2). Les Champenois étaient ... Lire la suite

  • Bordeaux débute par un succès en Régional 1
    Bordeaux débute par un succès en Régional 1
    information fournie par So Foot 16.10.2026 21:26 

    Le projet remontée en Ligue 1 commence bien. Après un été très tumultueux et cinq mois après son dernier match, Bordeaux a réussi son entrée en lice en Régional 1, une semaine après avoir été officiellement été autorisé à jouer dans cette sixième division. Dans ... Lire la suite

  • Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme
    Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme
    information fournie par So Foot 16.10.2026 20:55 

    L’ESTAC n’a pas attendu la justice pour agir. Le club, actuel barragiste de Ligue 1, a annoncé lundi soir le départ « avec effet immédiat » de son directeur sportif Jocelyn Blanchard dans un très bref communiqué. Si le club ne précise pas les raisons de cette fin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank