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Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 22:04

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Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique

Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique

Festival de buts en Ligue 2 ! Vingt buts ont été inscrits ce vendredi soir en cinq matchs lors de l’ouverture de la neuvième journée. En attendant le match des trois leaders, le Stade de Reims fait un joli coup en battant largement Dijon (4-2). Les Champenois étaient pourtant menés 1-0 dès la douzième minute après un but de Lembezat.

Mais ils ont rapidement renversé la vapeur après une vingtaine de minutes (Fofana 19 e , Daramy 22 e ) avant d’enfoncer un peu plus le clou (Guindo 36 e , Gadou (54 e ) malgré une réduction du score en fin de match. Reims grimpe à la deuxième place du podium avant le choc samedi soir entre le leader Saint-Étienne et le Red Star, 3e à égalité avec les Rémois.…

LL pour SOFOOT.com

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