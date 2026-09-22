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Mauro Icardi épinglé par le Ministère des Transports argentin
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 11:21
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Mauro Icardi épinglé par le Ministère des Transports argentin

Mauro Icardi épinglé par le Ministère des Transports argentin

Sortie de piste. Sans club depuis la fin de son contrat à Galatasaray, Mauro Icardi prend du bon temps en Argentine . Peut-être un peu trop au goût du Ministère des Transports de son pays qui s’est légitimement insurgé après la publication d’une vidéo où l’on peut apercevoir sa compagne China Suárez assise sur le rebord de la fenêtre de la voiture du joueur.

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