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Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 17:06

Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot

Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot

Sarri-ra mieux demain. Séparé de la Lazio Rome depuis la fin du mois de mai, Maurizio Sarri n’a pas mis très longtemps à rebondir. Ce lundi, l’ Atalanta Bergame a publié un communiqué annonçant que l’ancien banquier allait s’installer sur le banc lombard, sans pour autant préciser la durée du contrat.

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Retour aux (presque) sources

La Dea rappelle que Sarri a « brièvement vécu dans la région de Bergame pendant sa petite enfance » . Il s’agit donc d’un petit retour aux sources pour le natif de Naples, aujourd’hui âgé de 67 ans.…

JD pour SOFOOT.com

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