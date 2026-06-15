Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot
Sarri-ra mieux demain. Séparé de la Lazio Rome depuis la fin du mois de mai, Maurizio Sarri n’a pas mis très longtemps à rebondir. Ce lundi, l’ Atalanta Bergame a publié un communiqué annonçant que l’ancien banquier allait s’installer sur le banc lombard, sans pour autant préciser la durée du contrat.Post Instagram Voir sur instagram.com
Retour aux (presque) sources
La Dea rappelle que Sarri a « brièvement vécu dans la région de Bergame pendant sa petite enfance » . Il s’agit donc d’un petit retour aux sources pour le natif de Naples, aujourd’hui âgé de 67 ans.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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