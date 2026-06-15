Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot

Sarri-ra mieux demain. Séparé de la Lazio Rome depuis la fin du mois de mai, Maurizio Sarri n’a pas mis très longtemps à rebondir. Ce lundi, l’ Atalanta Bergame a publié un communiqué annonçant que l’ancien banquier allait s’installer sur le banc lombard, sans pour autant préciser la durée du contrat.

Retour aux (presque) sources

La Dea rappelle que Sarri a « brièvement vécu dans la région de Bergame pendant sa petite enfance » . Il s’agit donc d’un petit retour aux sources pour le natif de Naples, aujourd’hui âgé de 67 ans.…

JD pour SOFOOT.com