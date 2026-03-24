Un joueur belge est déposé en sélection par sa maman

C’est la rentrée ! Ce mardi, les Diables rouges, dont trois nouveaux, sont arrivés à Tubize avant de prendre l’avion pour les États-Unis pour y disputer ses matchs amicaux face à ces derniers et au Mexique. Si, en France, les outfits ont fait parler, au Plat pays, c’est l’arrivée d’un joueur qui attire l’attention .

Comme lors de la rentrée des classes, Nathan De Cat s’est rendu au rassemblement conduit par sa mère . Sans doute émue comme lorsque son fils a obtenu son CEB, sa moeder lui a tapé la bise avant de laisser son fils rejoindre ses amis dans la cours de récréation. Que c’est mignon. Pour la maman, son enfant sera toujours comme ça :…

EA pour SOFOOT.com