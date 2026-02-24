Matveï Safonov et la mystique des gardiens russes

Si avec Luis Enrique les hiérarchies évoluent, Matveï Safonov s’est installé en gardien numéro 1 du PSG. Après ses exploits en finale de Coupe intercontinentale, le portier qui fête ce mercredi ses 27 ans semble s’inscrire aussi dans la grande tradition de l’École russe des gardiens... avec toute la symbolique et le poids que ça implique.

À 27 ans, qu’il fête ce mercredi, et parvenu à l’âge de la maturité pour les gardiens, Matveï Safonov est donc passé devant Lucas Chevalier dans l’esprit de Luis Enrique et la hiérarchie des portiers du PSG. Titulaire depuis six matchs d’affilée et son retour de blessure, le natif de Krasnodar a pris l’ascendant sur l’ancien Lillois, coupable sur certains buts et sujet à une fébrilité qui a pu contaminer ses propres défenseurs. Le numéro 39 barbichu, lui, s’est montré plus rassurant, de la finale de la Coupe intercontinentale à ses dernières prestations, où il est difficile de le poser comme grand responsable d’un but encaissé par les Parisiens.

La science des tirs au but

Malgré les deux buts encaissés à Monaco en Ligue des champions la semaine dernière (2-3), la frappe de Denis Zakaria repoussée au prix d’une détente fulgurante (68 e ) a dû conforter Luis Enrique dans son choix. Sauf accident ou revirement soudain du coach asturien, Safonov devrait donc certainement rester en pole jusqu’à la fin de la saison. Dans un exercice où son rival Chevalier s’était lui-même distingué en Supercoupe d’Europe et au Trophée des champions, c’est aussi aux tirs au but que le Russe a pris l’ascendant : les quatre qu’il a stoppés en finale de Coupe intercontinentale en mondovision resteront parmi l’un des grands temps forts de sa saison 2025-2026. Et ce trophée enfin remporté par un club français, Safonov l’a quasiment gagné à lui tout seul !…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com