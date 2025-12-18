Matveï Safonov : de la cohabitation au renversement ?

Ce mercredi, Matveï Safonov a porté le PSG vers son sixième et dernier titre de 2025, en remportant la Coupe intercontinentale contre Flamengo. Le portier russe s'est adjugé la séance de pénos à lui tout seul en arrêtant quatre tentatives adverses, et montre qu'il prétend à plus qu'une simple coloc' avec Lucas Chevalier.

Au début du mois de juin, on n’imaginait sûrement pas que le Paris Saint-Germain allait se retrouver à la fin d’année 2025 avec un dilemme de gardiens de but. Six mois en arrière, Paris était fraîchement champion d’Europe, portant entre autres en triomphe les exploits de son portier italien Gianluigi Donnarumma, sans imaginer que des brouilles internes allaient finalement le mener à aujourd’hui regarder Rayan Cherki mettre des bangers avec Manchester City. Pensant bien faire, le PSG activait l’été dernier la carte du protectionnisme en misant sur un gardien de l’Hexagone en provenance de Lille, Lucas Chevalier. Un changement qui, finalement n’a pas vraiment perturbé les affaires parisiennes : ce mercredi, le club de la capitale vient de faire le sextuplé en remportant la Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo (1-1, 2-1 TAB), intégrant le cercle très fermé des deux autres formations à avoir fait l’exploit de glaner six trophées sur une année civile en Europe (Barça 2009 et Bayern 2020). « Merci Chevalier » , s’exclamerait sûrement un supporter parisien qui se serait téléporté du mois d’août à ce mercredi 17 décembre. Ce à quoi tout le monde lui répondrait : « Eh non, merci Safonov ! Tu sais le gars qui jouait qu’en Coupe de France la saison dernière… »

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com