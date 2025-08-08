Matthis Abline serait séduit par le Paris FC
Après le duel Arnault-Pinault, le Arnault-Kita ne saurait tarder.
Intéressé par la venue de Matthis Abline depuis le début du mercato estival, le Paris FC avancerait sur le dossier du joueur nantais , auteur de neuf buts la saison dernière en Ligue 1. D’après des informations du Parisien publiées ce vendredi, les échanges entre les deux parties ont atteint un point culminant puisqu’Abline serait convaincu à l’idée de rejoindre le projet du promu parisien. …
