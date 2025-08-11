Matthis Abline : Paris à tout prix

En froid avec le FC Nantes, Matthis Abline (22 ans) aurait refusé la Premier League et Wolverhampton pour forcer un transfert… au Paris FC. Si l’information aurait fait lever un sourcil circonspect il y a encore un an, elle confirme aujourd’hui l’intérêt du projet sportif de l’écurie francilienne depuis sa restructuration.

C’est une phrase qui, la saison dernière encore, en aurait laissé plus d’un dubitatif : un joueur fait le forcing pour signer au Paris FC. Et pourtant, en 2025, la situation est bien réelle. Le joueur en question, Matthis Abline, se serait même payé le luxe de refuser d’aller danser avec les loups de Wolverhampton et garde en tête son objectif principal : être transféré chez le néo-promu francilien pour vivre de l’intérieur une saison historique, puisqu’elle verra s’affronter deux clubs parisiens pour la première fois depuis 35 ans, non sans un certain enthousiasme puisque le champion de Ligue 2 a déjà dépassé la barre des 7000 abonnés pour venir ambiancer les travées du Stade Jean-Bouin.

Rapport de force

Le problème, c’est que le club actuel d’Abline, le FC Nantes, ne l’entend pas de cette oreille. Illustration avec cette non sélection dans le groupe jaune et vert pour le match amical de samedi dernier face au PFC (défaite 2-3), quelques jours après avoir refusé une première offre à hauteur de 25 millions d’euros. Soit la moitié de la somme attendue par la direction des Canaris, selon L’Equipe . Gourmand Waldemar Kita ? Peut-être, mais l’entrepreneur franco-polonais sait aussi qu’il aurait tort de ne pas au moins tenter de tirer sur la corde de cette vache à lait providentielle.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com