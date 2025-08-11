Matthis Abline met un stop à Wolverhampton

En voilà un qui ne veut pas grandir avec les Loups.

L’un des dossiers chauds du mercato de Ligue 1 vient de prendre une tournure intéressante : Matthis Abline, attaquant du FC Nantes, aurait tout simplement refusé les avances de Wolverhampton , rapporte RMC Sport. À 22 ans, ce ne sont pourtant pas les envies de départ qui manquent à Abline, lui qui est récemment parti au bras de fer avec la direction nantaise pour forcer son transfert.…

ARM pour SOFOOT.com