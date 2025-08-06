 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mattéo Commaret : « Aujourd'hui, je veux choisir mon parcours »
information fournie par So Foot 06/08/2025 à 18:33

Mis en avant par l'OL lors de son passage au centre de formation, Mattéo Commaret est reparti de zéro, sans peur ni crainte, en posant ses valises à Draguignan, en championnat départemental. Une étape nécessaire pour le défenseur qui va jouer à 23 ans son premier match de Ligue 2 avec le Stade lavallois, samedi contre Saint-Étienne. Cocasse.

Tu as rejoint cet été Laval et la Ligue 2 après de bonnes prestations à Bourg-Péronnas en National l’an dernier. Qu’est-ce qui a été déterminant dans ce choix ?

J’ai beaucoup hésité. Avec mes agents, on a essayé d’être le plus clair possible avec certains clubs pour ne pas retarder leur recrutement. Sur les deux ou trois clubs qui me faisaient hésiter, il y avait Laval et des clubs étrangers. J’ai suivi ce que le club avait fait en Ligue 2 ces dernières années, et j’ai pu échanger avec le coach Olivier Frapolli et Ousmane Dabo (directeur du recrutement, NDLR) . Ça a pesé dans la balance.…

Propos recueillis par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
