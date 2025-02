Matt Moussilou : « Je bouge Rio Ferdinand dans tous les sens ! »

Il a raccroché les crampons en 2021 en Suisse, où il vit toujours aujourd’hui. Matt Moussilou a 42 ans, mais il garde l’étiquette d’ancien chouchou du LOSC et restera le dernier buteur d’un stade Grimonprez-Jooris désormais rayé de la carte. Entretien avec un attaquant qui rappelle le foot des années 2000.

Matt, tu es aujourd’hui responsable des attaquants au Meyrin FC, en Suisse. Déjà joueur, tu avais la volonté de devenir entraîneur ?

Non, je n’ai jamais vu en moi la fibre de l’entraîneur. Je me vois plutôt comme quelqu’un qui travaille sur les détails : le but, c’est de mettre l’attaquant dans les meilleures conditions pour performer. Aujourd’hui, je suis responsable des attaquants des équipes jeunes jusqu’à l’équipe première, qui évolue en N2. En parallèle, j’entraîne aussi les attaquants de l’équipe première de Vevey Sports, dans le canton de Vaux, et je gère un camp de perfectionnement dans l’agglomération genevoise pendant les vacances.…

Propos recueillis par François Goyet pour SOFOOT.com