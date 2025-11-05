 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mats Hummels chambre le PSG
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 09:59

Mats Hummels chambre le PSG

Mats Hummels chambre le PSG

Foutue nostalgie.

Mardi soir, Mats Hummels était bien installé dans les tribunes du Parc des princes et a savouré la victoire du Bayern face au PSG (1-2). Aujourd’hui consultant, le défenseur central fraîchement retraité s’est surtout remémoré de bons souvenirs dans la capitale française.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank