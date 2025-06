Matières premières: l'or recule, l'aluminium scintille, le cacao s'effrite

Le cours du métal jaune est redescendu à la suite de la temporisation de Donald Trump sur le dossier iranien.

( AFP / THOMAS SAMSON )

L'or s'est replié sur la semaine, perdant de son attrait en tant que valeur refuge, Donald Trump ayant renvoyé à plus tard la question d'une participation des Etats-Unis à la guerre entre l'Iran et Israël.

Le président américain prendra une décision "au cours des deux prochaines semaines", ce qui laisse une porte ouverte aux discussions entamées vendredi entre des ministres des Affaires étrangères européens et leur homologue iranien en Suisse.

Cette annonce "a atténué une partie de la prime de risque géopolitique" qui avait dopé l'or vendredi dernier et en début de semaine, constate Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Face aux incertitudes géopolitiques et commerciales, les investisseurs et les banques centrales se sont tournés vers l'or depuis le début de l'année: le prix d'une once s'est envolé de près de 30% et évolue actuellement non loin de son record de 3.500,10 dollars, atteint en avril.

La part de l'or dans les réserves de change mondiales, de 20%, a déjà dépassé celle de l'euro (16%) en 2024, d'après la Banque centrale européenne la semaine dernière.Et 95% des banques centrales ayant répondu à une enquête annuelle du Conseil mondial de l'or prévoient une augmentation de leurs réserves au cours des 12 prochains mois, soit le niveau le plus élevé depuis le lancement de ce sondage en 2018.

Vendredi, l'once d'or s'échangeait à 3.372,11 dollars vers 16h contre 3.432,34 dollars sept jours plus tôt à la clôture.

L'argent a quant à lui franchi mercredi un nouveau plus haut depuis 2012, à 37,3169 dollars l'once (dépassant celui qu'il avait atteint plus tôt ce mois-ci), avant de redescendre. Le platine a lui touché jeudi un niveau inédit depuis 2014, à 1.350,17 dollars l'once.

Progrès de l'aluminium

Le cours de l'aluminium a légèrement progressé, poussé par un accroissement du risque sur les producteurs du Moyen-Orient avec la guerre entre l'Iran et Israël.

La région est importante pour les marchés occidentaux, où est expédiée une partie du métal argenté qui y est produit, et "pourrait connaître des perturbations qui resserreraient encore l'offre", assure Ole Hansen, de Saxo Bank.

L'aluminium pourrait aussi "bénéficier d'un soutien supplémentaire si les prix de l'énergie restent élevés, compte tenu de son processus de production à forte intensité énergétique", explique l'analyste.

Le cours du pétrole a fortement grimpé depuis les premières frappes d'Israël sur l'Iran et devrait rester élevé tant que perdure le conflit entre les deux pays.

En deuxième partie de semaine, la "spéculation sur une réduction des droits de douane américains sur l'aluminium" a néanmoins fait partiellement baisser son prix, selon Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank.

Sur le LME, une tonne de métal d'aluminium coûte 2.538 dollars vendredi, contre 2.503 dollars sept jours plus tôt à la clôture.

Le cacao se ramollit

Les prix du cacao sont tombés cette semaine grâce à une météo favorable à la croissance des fèves en Afrique de l'Ouest et des inventaires en hausse.

"Les prévisions de pluie pour l'Afrique de l'Ouest devraient profiter aux cultures de cacao de la région", affirme Rich Asplund, analyste pour le site Barchart.

La Côte d'Ivoire et le Ghana fournissant à eux deux plus de la moitié de la production mondiale de cacao, une meilleure production dans cette région du monde est un facteur de baisse des prix.

Le rebond dans les inventaires des ports américains participe également au recul des cours.

"Depuis qu'ils sont tombés à leur plus bas niveau en 21 ans (1.263.493 sacs) le 24 janvier, les stocks de cacao surveillés par l'ICE dans les ports américains ont rebondi et atteignent leur plus haut niveau en 9 mois et demi (2.363.861 sacs) mercredi", souligne M. Asplund.

La tonne de cacao pour livraison en décembre valait 5.311 livres vendredi à Londres, au plus bas depuis novembre 2024, contre 6.228 livres une semaine plus tôt en fin de séance.

A New York, la tonne pour livraison en septembre s'échangeait à 8.178 dollars, contre 8.952 dollars vendredi dernier à la clôture.